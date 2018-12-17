هيئة الرياضة توقع عقد تشغيل دوري المدارس .. وإطلاق مشروع أكاديمية الرياض

هيئة الرياضة توقع عقد تشغيل دوري المدارس .. وإطلاق مشروع أكاديمية الرياض

2018/12/18
الساعة 12:58 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق مشروع تطوير أكاديمية نادي الرياض، وذلك بتوقيع عقد مع شركة مواسم الرياضية برئاسة ماجد النفيعي.

ويمتد المشروع لمدة موسمين ويتضمن تطوير ست ألعاب مختلفة وهي كرة القدم، الكرة الطائرة، وكرة السلة والتنس والسباحة وكذلك الألعاب القتالية، تحت إشراف مدربين عالميين ذوي كفاءة عالية.

كما وقع تركي آل الشيخ عقدًا مع الدكتور راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية لتنظيم وتشغيل دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة ويستهدف أكثر من 500 ألف طالب.

ومن المنتظر أن تُجرى منافسات دوري المدارس بداية من يناير إلى إبريل 2019.


‎تعليق واحد

  1. ابو ماجد

    دوري المدارس فكره عظيمة ابتكرها رجل عظيم وهو الملك فهد رحمه الله وكان تنفيذها تحت إشراف مباشر من الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه وقد نتج عنها بطولات إقليمية وقارية في عهد التسعينات ولو كتب لها الإستمرار لكان لدينا أجيال مبدعه في جميع الألعاب

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