هيئة الرياضة توقع عقد تشغيل دوري المدارس .. وإطلاق مشروع أكاديمية الرياض

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق مشروع تطوير أكاديمية نادي الرياض، وذلك بتوقيع عقد مع شركة مواسم الرياضية برئاسة ماجد النفيعي.

ويمتد المشروع لمدة موسمين ويتضمن تطوير ست ألعاب مختلفة وهي كرة القدم، الكرة الطائرة، وكرة السلة والتنس والسباحة وكذلك الألعاب القتالية، تحت إشراف مدربين عالميين ذوي كفاءة عالية.

كما وقع تركي آل الشيخ عقدًا مع الدكتور راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية لتنظيم وتشغيل دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة ويستهدف أكثر من 500 ألف طالب.

ومن المنتظر أن تُجرى منافسات دوري المدارس بداية من يناير إلى إبريل 2019.