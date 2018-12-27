هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. دفعة قوية للاقتصاد ودعم التنافسية والقطاع الصناعي

المواطن - الرياض

جاء الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لها، لتعزيز القوة الشرائية للمملكة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية.

ويستهدف إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يكون للهيئة دور في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية.

أهداف الهيئة ونشاطها

وفي هذا السياق سيكون من أهم أهداف الهيئة ونشاطها المرتقب تأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم مما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، والتوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي.

ومما يؤكد أهمية تأسيس هذه الهيئة في هذا الوقت، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أنه يتم صرف ما يقارب نسبته 15- 20% من الناتج المحلي عالميا على المشتريات الحكومية, وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ستساهم من خلال جهودها وأهدافها إلى تحويل حصة كبيرة من هذا الإنفاق داخل المملكة.

نقل التكنولوجيا وتنويع قاعدة العملاء

ومن المتوقع أن يكون للهيئة دور مهم جدا، في تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، ومشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة وتسهيل فرص الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أنه سيكون للهيئة أثر مباشر على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل.

قيمة مضافة في التفاوض

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الهيئة ستساهم بتوفير قيمة مضافة في التفاوض مع الموردين لضمان الحصول على أسعار تنافسية للمشتريات الحكومية لكافة المنتجات، وكذلك ستساعد الهيئة على توجيه المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة توطين التكنولوجيا.

ومما يؤكد أهمية تأسيس هذه الهيئة أن المشتريات الحكومية تعتبر محركا رئيسيا لخلق أسواق جديدة للشركات الناشئة ووجود الهيئة سيساهم في تعزيز هذا الاتجاه وبشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطن.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر اليوم، عددا من الأوامر الملكية منها إنشاء هيئة باسم “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي .

كما أصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً بتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، على أن يتولى القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.