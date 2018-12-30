واتسآب يضيف هذه الخاصة.. قريباً

المواطن - متابعة

قررت شركة واتسآب أنها ستضيف الإعلانات التجارية إلى الدردشات في العام المقبل .

وأعلن نائب رئيس شركة واتسآب، كريس دانيلز، أنّ تطبيق المحادثات الفوري الشهير سيضيف الإعلانات التجارية إلى “الدردشات” في العام 2019، وذلك ليكون دخلًا أساسيًا لشركتهم، وفرصة لوصول شركات الأعمال إلى عملاء جدد عبر تطبيقهم.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أنّ “إعلان دانيلز، يأتي بعد تضارب الأنباء ما بين النفي والتأكيد، حول إدراج الإعلانات عبر التطبيق”.

وكان المؤسس المشارك في الشركة، بريان أكتون، صرّح سابقًا عن إدراج الإعلانات عبر خاصية الحالة فقط العام المقبل.