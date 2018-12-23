وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد صرف العلاوة السنوية

المواطن - الرياض

يترقب الكثير من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وكذلك الوظائف المؤقتة من السعوديين وغير السعوديين بجميع القطاعات الحكومية والخاصة والوزارات والمؤسسات بالدولة موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440هـ، خاصة بعد تطبيق نظام جديد لصرف الرواتب الشهرية تبعاً للشهور الميلادية، وليس تبعاً للأبراج كما كان متبعاً في الماضي.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق لائحة “تقويم الأداء الوظيفي” التي من المقرر أن تصدر بنهاية السنة المالية الحالية 2018، على عموم موظفين الدولة بالسعودية.

فقد صدر قرار رسمي واضح بصرفها سنوياً بشكل دوري وقد نص القرار على بدء صرف العلاوة السنوية لعام 2018 يوم 1 يناير 2018 ، وقد تم الصرف للعام الحالي في الميعاد، لذا فيتوقع أن يكون موعد صرف العلاوة السنوية لعام 2019 /1440 للموظفين بالمملكة تبعاً للقرار يوم 1 يناير 2019.

وفي هذا السياق أكد سلطان الظاهر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة، أنه من المقرر أن يتم مع نهاية السنة المالية الحالية 2018، تعميم تقويم الأداء الوظيفي لجميع الموظفين بالدولة ، وسوف تطبق على كافة الجهات الحكومية بالدولة.

والجدير بالذكر أن لائحة التقويم الوظيفي، سوف تطبق وفق أسس ومعايير منظمة لها، حيث قد صدرت أوامر لعدة وزارات بالدولة لتقوم بإعداد اللائحة المناسبة لذلك، وذلك في إطار سعي وزارة الخدمة المدنية لإيجاد منهجية منظمة تربط العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وذلك تنفيذاً لرؤية المملكة (2030).