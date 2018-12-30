وزارة الدفاع تعلن توفر عدد من الوظائف بالإدارة العامة للمساحة العسكرية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف مدنية شاغرة للعمل بالإدارة العامة للمساحة العسكرية، وترغب إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة من حملة البكالوريوس فما فوق.

وأوضحت وزارة الدفاع أن على الراغبين بالتقدم عليها تعبئة نموذج طلب التوظيف الرقمي بعد الإطلاع على المتطلبات الموضحة أمام كل وظيفة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

– مدينة الرياض.

الوظائف:

1- أخصائي جودة.

2- خبير استشعار عن بعد.

3- خبير جيوديسي.

4- خبير كارتوغرافي.

5- خبير مسح بحري وإنتاج خرائط رقمية.

6- خبير مسح جوي رقمي.

7- كبير مهندسين مساحة.

8- مدير قواعد البيانات.

9- مشرف تنظيم وإدارة قواعد بيانات.

10- مشرف خرائط ملاحية.

11- مطور تطبيقات الويب.

12- مطور برمجيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

موعد التقديم:

التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/04/23هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/05/04هـ.

طريقة التقديم:

1- تحميل نموذج طلب التوظيف (اضغط هنا).

2- ترسل الطلبات والنموذج إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]