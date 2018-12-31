وزارة العدل: طلبات التنفيذ تسجل ارتفاعاً بـ 40% خلال الربع الأول

المواطن - الرياض

كشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن عدد طلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1440 هـ بلغت 219476 طلباً بإجمالي مبالغ يقدر بـ 70.7 مليار ريال، وارتفاع قدره 40%، مقارنة بالطلبات الواردة خلال الفترة نفسها للعام الماضي 1439هـ، حينما سجلت عدد 167607 طلبات.

وبحسب المنصة، فقد تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة الأكثر استقبالاً لطلبات التنفيذ خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي بعدد 62759 طلباً بإجمالي مبالغ أكثر من 13.7ملياراً، تلاها منطقة الرياض بعدد 60466 طلباً بإجمالي مبالغ أكثر 43.6 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بعدد 35782 طلباً، وإجمالي 9.8 مليارات.

وجاءت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بعدد 15084 طلباً تنفيذياً، وإجمالي 1.1 مليار ريال، تلاها منطقة عسير بعدد 9127 طلباً، وإجمالي مبالغ 1.7 مليار ريال، ثم منطقة القصيم بـ 7280 طلباً وإجمالي مبالغ 606 ملايين ريال، فيما سجلت منطقة تبوك 7301 طلب، بإجمالي 293 مليون ريال.

وسجلت منطقة جازان إجمالي طلبات بلغ 4931 طلباً، بإجمالي مبالغ تجاوزت 189 مليون ريال، تلاها منطقة الباحة بعدد 4569 طلباً وإجمالي أكثر من 83 مليون ريال، ثم منطقة نجران بعدد 3793 طلباً وإجمالي مبالغ 191 مليون ريال، ثم منطقة حائل بعدد 2935 طلباً، وإجمالي مبالغ 168 مليون ريال.

وجاءت منطقة الجوف بـ 2641 طلباً، وإجمالي 115 مليون ريال، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية في آخر القائمة بـ 2060 طلباً، وإجمالي أكثر من 88 مليون ريال.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.