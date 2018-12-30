وزيرة أردنية تدهس علم إسرائيل بقدميها

المواطن - متابعة

داست وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، على علم إسرائيل فيما أعلنت تل أبيب غضبها من هذا التصرف.

وأظهرت صورة منشورة في مواقع إخبارية أردنية الوزيرة غنيمات وهي تقف على صورة كبيرة للعلم الإسرائيلي في مدخل مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم عقد اجتماع للحكومة الأردنية، الخميس الماضي.

ورسم مجمع النقابات المهنية في الأردن، علم إسرائيل، على أرضية مدخله، مع وضع آثار أقدام إمعانا في تأكيد موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت الصورة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي قالت إن سفارتها في الأردن احتجت بشدة على إهانة علم إسرائيل.