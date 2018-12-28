وزير بريطاني يتوقع موافقة البرلمان على اتفاق الخروج في حالة واحدة

المواطن - متابعة

توقع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، موافقة البرلمان على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتا.

وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف يناير المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس 2019، وزادت الخلافات من احتمال الخروج دون اتفاق مما أدى إلى تزايد الدعوات لإجراء استفتاء ثان على انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف هنت أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتا.

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك… يمكننا الحصول على هذا الاتفاق. بالطبع نستطيع“.