وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة في الشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

موظف التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

موظف ضمان جودة تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

محلل نظم أعمال تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)