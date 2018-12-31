وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة في الشرقية

وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة في الشرقية

2018/12/31
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

  • موظف التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.
  • موظف ضمان جودة تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.
  • محلل نظم أعمال تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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