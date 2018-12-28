وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصص التجارة، ويفضل درجة البكالوريوس.

– مساعد مدير التدريب: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).