وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ثقة في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال- التابعة للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة ثقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التعلم والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مسؤول صيانة قاعدة البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت شركة ثقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).