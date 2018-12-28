وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Panalpina بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ‏بانلبينا “Panalpina”- المتخصصة في مجال التوريد العالمية والشحن البحري والجوي ونقل البضائع والخدمات والمعلومات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وبينت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق خدمة عملاء الشحن البحري (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المجموعة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).