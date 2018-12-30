وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة شاهيني في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “محاسب التكاليف والمخزون”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)