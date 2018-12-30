وظائف إدارية شاغرة للخريجين لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج احتضان المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

• محلل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

• محلل المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)