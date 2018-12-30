وظائف إدارية شاغرة للسعوديات في مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، والرس.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المديرة التنفيذية لمبيعات السيدات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مديرة العلاقة (الرس): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمالية).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)