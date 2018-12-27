وظائف إدارية للنساء في الاتصالات السعودية.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مشرف مبيعات أول”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، التسويق)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).