وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في شركة تقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

مهندس مشروع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو المجالات ذات الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)