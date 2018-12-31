وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى (مدرس لغة عربية – مدرس لغة إنجليزية)؛ للعمل في كل من “كلية الآداب، والكلية الجامعية بتربة، والكلية الجامعية بالخرمة، والكلية الجامعية برنية، ومركز اللغة الإنجليزية”.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات متاح على موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق (1440/4/24هـ) إلى يوم الأحد الموافق (1440/5/14هـ)، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على موقع الجامعة يوم الأحد الموافق (1440/06/05هـ).

وللاستفسارات يرجى الاتصال على اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات (0127272020- تحويله 2176).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل الشروط المطلوبة والمستندات المطلوبة، اضغط (هنا)