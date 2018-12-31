وظائف شاغرة لخريجي المحاسبة في الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة لخريجي المحاسبة في الاتصالات السعودية

2018/12/31
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج احتضان المواهب، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

  • محلل المدفوعات.
  • محلل الموازنة.
  • محلل المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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