وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة لاند مارك في أبها

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في مدينة أبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

موظف مساعد متجر (عدد وظيفتين).

مدير متجر (عدد وظيفتين).

مساعد مدير متجر.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)