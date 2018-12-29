وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة لاند مارك في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في المدن التالية: “جدة، والدمام، وأبها، والهفوف، وبريدة”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد متجر (أبها).

– رئيس فريق (الهفوف).

– موظف/ مساعد مبيعات (الدمام).

– موظف/ مساعد مبيعات (جدة).

– أمين الصندوق (بريدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)