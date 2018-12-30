وظائف شاغرة للرجال في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وفرعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل برامج (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب الآلي، البرمجة)، أو ما يعادلها.

– مصور طبي (جدة): شهادة الدبلوم العالي في تخصص التصوير الفوتوغرافي، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 23 ربيع الآخر 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 13 جمادى الأولى 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)