وظائف شاغرة للرجال لدى برنامج التأهيل والإحلال في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رجل أمن (عدد 3 وظائف).

– سائق.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2019م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)