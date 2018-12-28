وظائف شاغرة للسعوديين في مدينة الملك عبدالله للطاقة

وظائف شاغرة للسعوديين في مدينة الملك عبدالله للطاقة

2018/12/28
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف أمن”؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، مع إجادة مقبولة للغة الإنجليزية، والأفضلية لمن لديه خبرات وشهادات في السلامة.

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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