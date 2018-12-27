وظائف صحية شاغرة في مستشفى سليمان فقيه

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مختبر علم الأحياء الدقيقة: درجة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

. أخصائي معالج النطق- فني صوتي: درجة البكالوريوس في أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2018م.

وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).