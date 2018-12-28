وظائف هندسية شاغرة لدى شركة المراعي.. هنا التفاصيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس معدات (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات).

. أخصائي أول صيانة المزارع (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).