وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة زين

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة زين

2018/12/30
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
2020
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، أو تقنية المعلومات)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

  • مهندس بيانات.
  • مطور تطبيقات وبرمجيات.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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