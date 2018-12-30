وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة زين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، أو تقنية المعلومات)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مهندس بيانات.

مطور تطبيقات وبرمجيات.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)