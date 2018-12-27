وظائف هندسية وفنية شاغرة في مصفاة سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف” بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي هندسة العمليات: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الكيميائية.

. فني أول مختبر (للسعوديين): شهادة الدبلوم التقني في تخصص الكيمياء.

. مهندس تفتيش أول: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، أو تآكل المواد).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).