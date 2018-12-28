وظيفة إدارية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج احتضان المواهب، على مسمى “محلل وسائل الإعلام”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الرقمي، الإعلان، العلاقات العامة، وسائل الإعلام)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).