وظيفة شاغرة للسعوديات في مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “مدير فرع”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة أبها.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).