وفاة شاب في حادث دهس مروع بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

لقي شاب مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس أثناء محاولته العبور بدراجته الهوائية طريق الملك فيصل (الستين) بحي السويس في مدينة جازان، وذلك في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين.

وأفاد شهود عيان لـ“المواطن”، أن سيارة مسرعة ارتطمت بدراجة هوائية كان يستقلها شاب، مما أدى إلى دهس الشاب ودراجته، مشيرين إلى أن الشاب لقي مصرعه بالموقع، بعد إصابته بكسور ونزيف دموي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بلاغاً عن وقوع حادث دهس على طريق الستين بجيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف، أنه عند وصول الفرقة الإسعافية تم الكشف على الشخص الذي تعرض لحادث الدهس وتبين وفاته في الموقع قبل وصول الفرقة الإسعافية.