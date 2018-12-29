وفاة محمد السباعي .. ونجوم الكرة ينعونه

المواطن - مروة نبيل

توفي، صباح اليوم السبت، الإعلامي الرياضي المصري محمد السباعي إثر حادث أليم أثناء سيره بسيارته في منطقة التجمع الخامس.

ومن المُقرر أن يُقام عزاء محمد السباعي يوم غد الأحد، في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، عقب صلاة العصر.

وعمل محمد السباعي في تقديم البرامج الرياضية في عدد من القنوات، ومنها دي إم سي سبورت، الحياة، ودريم، وبدأ مسيرته في القناة السادسة بالتليفزيون المصري عام 1995، وإذاعة الشباب والرياضة عام 2000، بجانب تعليقه على المباريات.

وحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية على نعي محمد السباعي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب المعلق الرياضي بلال علام: “ربنا يصبر أهله ومحبيه على فراقه.. الله يرحمك يا محمد”.

وكتب المستشار الفني لنادي الوحدة أحمد حسام ميدو: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. حزنت جدًا لسماع خبر وفاة الأستاذ القدير محمد السباعي .. الله يرحمه كان رجلًا محترمًا علاقته طيبة بالجميع وكان معلقًا مميزًا جدًا.. الله يرحمه ويغفر له”.

وقال نجم الأهلي السابق، أحمد شوبير: “أسوأ نهاية لعام 2018 فقدان الصديق والزميل العزيز محمد السباعي الذي رحل اليوم إثر حادث أليم، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان”.

وعلق حارس الإسماعيلي الحالي، عصام الحضري، قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ محمد السباعي الإعلامي المحترم في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك”.