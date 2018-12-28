وفاة وإصابة 12 سائحًا بانفجار حافلة سياحية بمنطقة الأهرامات

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة في حافلة سياحية بمنطقة الهرم، مما أسفر عن وفاة سائحين اثنين وإصابة آخرين.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًّا حول الانفجار الإرهابي الذي استهدف إحدى الحافلات السياحية بالهرم.

وجاء في البيان أن عبوة محلية الصنع التي كانت مخبأة جوار سور بمنطقة المريوطية انفجرت في الساعة 6:15 بإحدى الحافلات السياحية.

وأضافت أن الحافلة السياحية كانت تقل 14 سائحًا فيتناميًّا؛ مما أسفر عن وفاة 2 منهم إلى جانب إصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريي الجنسية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.. وجاري استكمال عمليات الفحص.

يأتي ذلك فيما تشهد العاصمة القاهرة وباقي المحافظات تشديد الإجراءات الأمنية في المواقع المهمة قبيل احتفالات أعياد الميلاد.