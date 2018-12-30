وكيلة وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن شكل الحجاب بالمدارس

المواطن - الرياض

جددت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي، هيا العواد تأكيدها على أن وزارة التعليم لا تفرض شكلًا محددًا للحجاب.

وأشارت العواد إلى تعميمين حديثين، وذلك ردًا على ما يثار حول ‎الحجاب وعن مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم تفرض شكلاً معيناً للحجاب، مؤكدةً أن التعميمين ليسا فيهما فرض لأي شكل من أشكال الحجاب.

وأكدت العواد أنه لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب بما يتوافق مع هذين التعميمين.

وفي التعميمين اللذين أصدرهما وزير التعليم السابق في شهري شوال وذي الحجة من العام 1429 لم يتم التطرق فيهما إلى شكل الحجاب وإنما كانا ينصان على الالتزام بالحجاب الشرعي.