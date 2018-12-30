يوفر مرونة تبادل المعلومات الحية.. تعرف على برنامج الاتصال الأمني الموحد

المواطن - واس

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية عدداّ من المشاريع التقنية التي تعمل عليها لتطوير قدرات الجهات الأمنية في أداء مهامها، حيث أقامت منصة تعريفية ببرنامج الاتصال الأمني الموحد الذي يهدف الى توفير شبكة إتصالات لاسلكية آمنة تغطي كافة مناطق المملكة بكفاءة أداء عالية تضمن تمكين الجهات الأمنية، وبعض الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، من أداء مهامها في كافة الظروف بما يسهم في رفع مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

ويوفر برنامج الاتصال الأمني الموحد للجهات المستفيدة منه، بالإضافة الى الاتصال السريع الآمن، إمكانية نقل البيانات والصور والفيديو بسرعات عالية، وتحديد مواقع المتصلين، وتتبع المركبات (AVL) ، والربط مع الخدمات الهاتفية العامة الثابتة والمتحركة .

ويدعم برنامج الإتصال الأمني الموحد شبكة ألياف بصرية آمنة وذات سرعات عالية تم إنشاؤها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وأحدث التقنيات بما ينسجم ومتطلبات التحول الرقمي في الخدمات الأمنية، وتخدم شبكة الألياف البصرية كافة متطلبات الجهات الأمنية والخدمية في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة ، وفي المطارات والمنافذ البرية والبحرية ، وعلى الطرق ، وفي القطارات .