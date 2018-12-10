10 وظائف شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول الخدمات- التكليف.

. أخصائي منسق خدمات الحقل.

. قائد المجموعة.

. مدير المبيعات.

. مدير الدعم الفني.

. أخصائي أول حقل- خدمات الخطوط السلكية (عدد وظيفتين).

. أخصائي مبيعات.

. أخصائي مركز الخدمة.

. أخصائي إدارة الموردين.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 ديسمبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)