15 عاملًا يواجهون الموت في منجم بعمق 106 أمتار منذ أسبوعين

المواطن - متابعة

بدأ غواصون في البحرية الهندية، اليوم الأحد، عملية واسعة النطاق في محاولة لإنقاذ 15 عاملًا عالقًا منذ أكثر من أسبوعين في منجم للفحم إثر حادثة انهيار جراء الفيضانات التي ضربت شمال شرق البلاد، على ما أعلنت الشرطة.

ولا يزال العمال عالقين منذ أن طافت مياه بحيرة مجاورة في 13 ديسمبر على هذا المنجم غير القانوني البالغ عمقه 106 أمتار في ولاية ميغالايا.

ولم يعطِ العمال أي إشارة حياة منذ هذا التاريخ، غير أن عائلاتهم لا تزال متمسكة بأمل أن يكونوا قد نجحوا في إيجاد جيب للهواء فيما يثير البطء في عمليات الإغاثة فضيحة في البلاد.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية، سيلفستر نونغتنغر: “وصل 14 غواصًا البارحة لإجراء عمليات رصد. هم يحاولون الدخول” إلى المنجم.

وحظرت محكمة هندية مناجم الفحم غير القانونية في ولاية ميغالايا عام 2014 بعد شكاوى من ناشطين بيئيين ينددون بـ”تلوث خطير في المياه” وانعدام شروط السلامة في هذه المواقع.

لكن هذه المناجم صمدت بعد طعن أصحابها بقرار الحظر أمام المحكمة العليا وسلطات الولاية. ويستخرج السكان بشكل غير قانوني الفحم في مناجم خطرة بالاستعانة بمعدات بدائية. وهم يحفرون فجوات على جوانب المنحدرات ثم يشقون أنفاقًا أفقية صغيرة لبلوغ مواضع الفحم.

وقضى 15 عامل منجم في حادثة مشابهة بالولاية نفسها سنة 2012. ولم يُعثر على جثثهم.