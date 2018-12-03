3 ظواهر فلكية تشهدها المملكة في 2019.. والبداية يناير
خسوفان للقمر وكسوف للشمس

3 ظواهر فلكية تشهدها المملكة في 2019.. والبداية يناير

2018/12/27
الساعة 10:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الفلكي ملهم هندي، أن المملكة ستشهد خلال عام 2019 الجديد، عدة ظواهر فلكية منها خسوفان للقمر، وكسوف للشمس.

وقال هندي: إن يوم 21 يناير 2019 سيشهد خسوفاً كلياً للقمر، لكنه سيُشاهد كخسوف جزئي في السعودية فجرًا وقبل غروب القمر، وسيكون أقل نسبةً في الجنوب والشرق، وأعلى نسبةً في تبوك، فيما سيُرى الخسوف الكلي للقمر في مصر وغربها.

أما يوم 16 يوليو 2019، فسيقع خسوف جزئي للقمر بنسبة 65%، من الساعة 11 مساءً حتى الواحدة و59 دقيقة فجرًا، وستتم مشاهدته في المملكة وجميع دول الوطن العربي.

وبالنسبة إلى كسوف الشمس فسيكون هناك كسوف حلقي ويقع في 26 ديسمبر 2019، ويشاهده سكان شرق المملكة (الأحساء).

وأكد هندي أن الكسوف الحلقي من النادر أن يتكرر في منطقة واحدة، وستتم مشاهدته أثناء شروق الشمس، فيما يُرى في بقية مدن المملكة بشكل جزئي.



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