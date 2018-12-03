3 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان غدًا

المواطن - مروة نبيل

تستكمل الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، يوم غد الجمعة، بـ3 مباريات نارية.

وتنطلق مباريات الغد بلقاء الفتح والنصر، عند الساعة الثالثة عصرًا، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ويسعى الفريقان لمواصلة النتائج الإيجابية؛ والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز العاشر بـ18 نقطة.

ويستضيف الحزم نظيره الشباب، عند الساعة 3:20 عصرًا، على استاد مدينة الملك عبدالله، ويأمل الفريق الحزماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الليوث لخطف الثلاث نقاط خارج ملعبه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وتختتم مباريات الغد، بلقاء الوحدة والأهلي، عند الساعة 6:30 مساءً، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، ويبحث الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهما خلال الجولات الأخيرة.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الخامس.