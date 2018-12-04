4 أخطاء يرتكبها الكثيرون عند تنظيف الأسنان

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يدرك الجميع أنه يجب علينا تنظيف أسناننا مرتين في اليوم، كشف الخبراء عن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرون في روتين العناية اليومي بالأسنان.

وأوضح الدكتور مارك هيوز، وهو طبيب أسنان من هارلي ستريت وسفير فوريو، أنه يجب علينا تجنب الشطف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، بالإضافة إلى الامتناع عن استخدام غسول الفم.

وفيما يلي، مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها البعض في تنظيف أسنانهم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل عن الدكتور هيوز:

1- لا تشطف أسنانك بعد تنظيفها بالفرشاة

في حين أن معظمنا نشطف أفواهنا بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، قال الدكتور هيوز: إن هذا التصرف خاطئ، حيث يغسل الماء كل المواد المفيدة للمعجون، بما في ذلك مادة الفلورايد، ويجب أن نعطي هذا العنصر الوقت الكافي لأداء عملها في حماية ميناء الأسنان.

2- تجنب غسول الفم

بالإضافة إلى عدم شطف الفم بالماء، حذر الدكتور هيوز من استخدام غسول الفم، حيث قال: “الكحول في غسول الفم يمكن أن يجفف فمك من الداخل، وهذا بدوره يزيد من نمو البكتيريا، وهو عكس ما تحاول تحقيقه. حيث إن التنظيف الشامل للفم يهدف إلى التخلص من البكتيريا والقضاء عليها بالكامل.

3- لا تنس لسانك

في حين أننا نعلم جميعًا أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة، إلا أن الكثيرين يهملون تنظيف اللسان، وقال الدكتور هيوز: “تنظيف اللسان أمر غير شائع بين الكثيرين، ولكن اللسان في الحقيقة أرض خصبة مثالية للبكتيريا المهاجمة”.

وبعد أن تنظف أسنانك كل يوم، استخدم فرشاة خاصة لتنظيف لسانك، فالبكتيريا على اللسان تسبب تسوس الأسنان، وتؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

4- تجنب المنتجات الغريبة

ظهرت منتجات جديدة بما في ذلك معجون الأسنان الفحمي في السوق في السنوات الأخيرة، ويحذر الدكتور هيوز بضرورة تجنب مثل هذه البدع وقال: “هناك الكثير من المنتجات التي تدعي أنها تحسن صحة الفم وتبيض الأسنان، فعلى سبيل المثال، معجون الأسنان الفحمي يزيل مينا الأسنان، ويجب تجنب استخدامه لتنظيف الأسنان”.