4 أعراض للإصابة بسرطان الأمعاء

4 أعراض للإصابة بسرطان الأمعاء

2018/12/31
الساعة 9:05 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

يعتبر سرطان الأمعاء واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، فيما يقول خبراء: إن تشخيص المرض في مراحله المبكرة يساعد في تخفيف أعراضه وحتى القضاء عليه.

وضمن الأعراض الرئيسة للمرض ظهور دم في البراز، وتغيير مستمر وغير مفسر في عادة الأمعاء، إلى جانب الألم المستمر في البطن.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، قال أطباء بجمعية سرطان الأمعاء في بريطانيا: إن الأعراض السابقة تظهر عند ما يقارب الـ90 في المائة من المصابين بسرطان الأمعاء.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هناك علامة أخرى “فارقة” قد تفيد في التعرف على المرض بشكل مبكر، وتتمثل في نقص الحديد.



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