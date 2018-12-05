5 شعراء يشعلون الجنادرية بحضور جماهيري متميز

المواطن - واس

واصل شعراء أمسيات الشعر الشعبي، المنعقدة في إطار أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة، تألقهم وإبداعهم في أمسية الشعر الشعبي السادسة التي أقيمت على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وسط حضور جماهيري متميز استمتعوا بما جادت به قرائح الشعراء.

وأحيا الأمسية الشعراء، عكاش العتيبي، ومعيوف الدوسري، وسعود العواجي، ومحمد غازي التوم والمنشد عبدالله الحلافي، وقدم الأمسية الإعلامي بكر هذال.

وفي نهاية الأمسية كرم رئيس لجنة الأدب الشعبي سعد الحافي المشاركين في الأمسية بالدروع التذكارية.