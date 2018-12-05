5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

المواطن - متابعة

أشارت الرابطة الألمانية لمساعدة مرضى السكري إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم له تأثير سلبي على صحة الجسم.

ولذلك فإن الجسم يعطي بعض الإشارات على أن هناك خطأ ما، ومن ضمن هذه الإشارات:

الشعور بالعطش:

يحاول الجسم موازنة نسبة السكر الزائد في الجسم من خلال التخلص منه عن طريق البول، وهو ما يتسبب في الرغبة المتكررة في الذهاب إلى الحمام، وبالتالي يشعر المرء بالعطش أكثر من المعتاد.

الشعور الدائم بالتعب:

قد يكون الشعور الدائم بالتعب، علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم؛ حيث يصبح الدم أكثر سُمكًا ويتدفق بشكل أسوأ، مما يعني استغراقه وقتًا أطول للوصل إلى الأعضاء وعدم وصول العناصر الغذائية للخلايا بالسرعة الكافية، ويترجم هذا النقص في العناصر الغذائية إلى الشعور بالتعب والإرهاق، فضلًا عن تقطع النوم أثناء الليل بسبب الذهاب المتكرر للحمام.

مشاكل في الرؤية:

قد يكون المسؤول عن عدم وضوح الرؤية بشكل مفاجئ أو صعوبة في القراءة أو ظهور تغير في القدرة على الرؤية هو ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو ما يعرف “باعتلال الشبكية السكري”.

الشعور بألم في الأطراف:

يعتبر وخز الأصابع وخدر القدمين من أكثر الأعراض الشائعة لمرض السكري؛ حيث تتضرر الأعصاب بشكل دائم فيما يعرف بالاعتلال العصبي السكري.

سوء الذاكرة:

أظهرت نتائج دراسة تم إجراؤها بمستشفى شاريتيه الجامعي بالعاصمة الألمانية برلين، أن ارتفاع نسبة السكر في الدم له تأثيرات على القدرات الذهنية، مقارنة بالأشخاص الأصحاء، فضلًا عن وجود دراسات أخرى أثبت وجود علاقة ما بين ارتفاع نسبة السكر في الدم والإصابة بالزهايمر.