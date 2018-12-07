7 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي مصادر.

مهندس العمليات التشغيلية.

أخصائي ثاني النظافة الصناعية.

أخصائي تدقيق البيئة والصحة والسلامة.

أخصائي الاستدامة.

أخصائي أول السلامة الشخصية.

قائد تحسين البيئة والصحة والسلامة.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)