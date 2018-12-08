8 وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

طبيب أسنان عام.

طبيب أسنان أطفال.

أخصائي اللبية- حشو الأسنان.

أخصائي أشعة.

فني بنك العيون.

أخصائي علاج الأسنان.

مساعد طبيب الأسنان.

منسق مشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)