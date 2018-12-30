80 عربة متنقلة يومياً من جمعية الإعاقة لزوار الجنادرية

المواطن - الرياض

تقدم جمعية الإعاقة الحركية نحو 80 عربة متنقلة يومياً لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” من ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك ضمن مشاركة الجمعية للمرة الرابعة بجناح متميز ضمن أجنحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المهرجان، حيث تقدم ثلاث خدمات هي: نقل ذوي الإعاقة، فريق تطوعي، مركز صيانة الكراسي المتحركة.

وأوضح المشرف على الجناح الأستاذ سعد القحطاني أن الجناح يضم ثلاثة أقسام ويبلغ عدد العاملين به 15 موظفاً، وتسعى الجمعية من خلال المهرجان أن توضح ما تقدمه الجمعية لذوي الإعاقة الحركية “مجاناً” بدعم من وزارتيْ العمل والحرس الوطني.

وأشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال مهرجان العام الماضي 600 شخص.

وأضاف القحطاني أن من بين خدمات الجمعية وأهمها الزواج الجماعي، حيث قامت بتزويج حوالي 1200 شخص من ذوي الإعاقة خلال الـ8 سنوات الماضية، إضافة لبرنامج الحج والعمرة إذ سيّرت حملات الحج والعمرة بالتعاون مع مجموعة سليمان الراجحي للحج والعمرة لـ200 شخص العام الماضي وزادت إلى 400 شخص العام الحالي.