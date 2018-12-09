9 نصائح لكشتة صحية

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لكشتة صحية.

وأوضحت الصحة أنه يجب تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في رحلة برية، واصطحاب أغطية ووشاحات وجوارب للتدفئة، مع الحذر من النوم عند الفحم أو الحطب والمكان مغلق.

ولفتت الصحة إلى ضرورة تجنب استخدام البنزين لإشعال النار، والحرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام، وتجنب المأكولات الدسمة والحرص على الغذاء الغني بالخضروات والفواكه.

وشددت الصحة على ضرورة استخدام ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن، وممارسة الأنشطة الحركية، وأيضًا عند قيادة الدراجات النارية بكافة أنواعها يجب التأكد من أخذ احتياطات الأمان، خاصة خوذة الرأس.