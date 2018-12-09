9 وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب مقيم- جراحة السمنة.

. طبيب مقيم- أمراض الكلى.

. طبيب مقيم- نساء وولادة.

. طبيب مقيم- جراحة الحوادث.

. طبيب مقيم- أمراض القلب.

. طبيب مقيم- طب الطوارئ.

. طبيب مقيم- وحدة العناية المركزة.

. طبيب مقيم- طب طوارئ أطفال.

. طبيب مقيم- طب الطوارئ لـالبالغين.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2019م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)