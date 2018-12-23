خلف ملفي في حوار مع “المواطن” : بالأرقام والمعلومات سامي الجابر أسطورة عالمية.. وماجد عبدالله أسطورة محلية

المواطن - شمسي الحضريتي - جدة

حاورت صحيفة “المواطن” الصحفي والإعلامي الأستاذ خلف ملفي، رئيس تحرير صحيفة قول أون لاين سابقًا، تحدث فيه عن خلافاته السابقة مع عبدالعزيز شرقي وصالح الطريقي وفواز الشريف وما آل إليه مصيرها.

وكشف خلف ملفي عن سبب مقاضاته لكل من يتهمه جزافًا بلا بينة في موضوع أهداف الكابتن ماجد عبدالله، وأوضح أيضًا رأيه في الإعلام الرياضي الحالي وكيف يراه بوجهة نظره، وبين لنا سبب تحدثه في تصريح سابق شهير بأن سامي الجابر أسطورة عالمية في المقابل ماجد عبدالله أسطورة محلية، والكثير من التفاصيل المهمة في مشوار ضيفنا الرائع بثنايا هذا الحوار:

* خلف ملفي خارج نطاق الإعلام والرياضة كيف يمكن أن يقدم نفسه؟

– لست خارج نطاق الإعلام، وما زلت (إعلامي رياضي).

* ماذا تعني لك محافظة الأفلاج؟

– ذكريات الطفولة والبراءة والولاء للنشأة، خصوصًا مدينة (البديع).

* كيف كانت البدايات مع صحيفة المسائية؟

– في مساحة (القراء) منحتني جرأة القلم الصحفي.

* ما هي الصحيفة التي وضعت أقدام خلف ملفي في المسار الصحيح وقدمته بشكل رائع؟

– كل صحيفة لها قيمتها، فالرياضية هي (التأسيس) والاندماج في عالم الصحافة. و(الرياض) خطوة الانتقال لتحمل القيادة. والاقتصادية الانطلاقة الحقيقية مهنيًّا وقياديًّا كرئيس للقسم الرياضي وتقديم زملاء شباب في عالم المهنة. والشرق الأوسط الانتشار الدولي وتحمل أهم مسؤولية لتقديم مادة رياضية في أهم صحيفة سياسية. و(قووول أون لاين) تغيير وجه الصحافة الإلكترونية (رياضيًّا)، والموازنة بين مشاركة الملكية والمحافظة على قيمة المهنة وعدم خدش تاريخ 20 سنة صحافة.

* ما بين المسائية، والرياضية، والرياض، الاقتصادية، والشرق الأوسط، بأيهم يعود بك شريط الذكريات بين الفينة والأخرى؟

– الاقتصادية.

* كاتب رياضي تقرأ له باستمرار دون غيره؟

– لم أركز يومًا على كاتب بعينه، فالمهنة تفرض علي توسيع رقعة الاطلاع.

* صحفي رياضي يتميز بأخباره عن البقية؟

– صعب أن تحصر كل الصحافة في واحد، وحاليًّا لم يعد الخبر حصريًّا على الصحف، وأغلبهم ينشرون في حساباتهم. وفي الماضي كثيرون يركضون في الميدان بنهم واستقلالية ومصداقية عالية.

* مصور رياضي تشدك التقاطات عدسته؟

– شباب سعوديون كثر في العشر سنوات الأخيرة، ولأن كثيرين منهم أصدقائي صعب أن أختار أحدهم، ولكني فرح بتألقهم.

* برنامج رياضي لا تفوته؟

– هذه الأيام لم يعد كما كان سابقًا، وأتابع حسب الظروف. مع استمرار برنامجين أو ثلاثة بمهنية.

* ما سبب مقالات الرد التي حدثت بينك وبين الكاتب صالح الطريقي في فترة من الفترات، من أشعل فتيلها الأول؟

– الأخ صالح الطريقي من أعز الأصدقاء والزملاء، وكنا نجتمع كثيرًا في منزل الزميل والأخ الغالي شايع المسعر- رحمه الله. وفوجئت به يعلق على قضية تناولناها في (قووول أون لاين)؛ فكان لزامًا الرد بكل أدب واحترام ومعلومات وحقائق.

* أعلنت رفضك للجلوس مع وزير الأحلام كما يحب أن يطلق عليه الكاتب الرياضي فواز الشريف.. لماذا أعلنت ذلك.. وما هو سبب عدم الوفاق بينكما؟

– أغلقت جميع ملفات الخلافات السابقة وأعلنت (مرارًا) عن مسامحتي كل من أخطأ بحقي.

* برغم أنك في يوم ما كنت تعمل تحت إدارته، الأستاذ عبدالعزيز الشرقي لماذا لم يعد له أي قيمة لك؟

– يبقى الأستاذ عبدالعزيز شرقي من أهم الأساتذة لي وبدأت مشواري الصحفي في (الرياضية) تحت إدارته، والحقيقة أن العلاقة مرت بفترة عصيبة بسبب بعض من يعملون معه في (الرياضي)، والحمد لله أننا طوينا القضية.

* (في تغريدة مثبته لك بتويتر، تؤكد فيها بالإثبات أن عالمية النصر غير مدرجة بالفيفا ومن سيقوم بتكذيبها ستبادر برفع شكوى عليه).. السؤال هنا لماذا تمسكت بهذه القضية دون غيرها.. ألا يشكل ذلك أزمة بينك وبين عشاق النصر؟

– أخي العزيز لم أغرد بهذا الشيء بتاتًا، أما التغريدة المثبتة وما زالت حتى الآن، فهي بشأن أهداف الكابتن والنجم الأسطوري ماجد عبدالله والاتهامات التي ألصقت بي في قضية اختلاف اسمه، وهذا عارٍ من الصحة واتهام يستحق المقاضاة بعد أن تطورت إجراءات التقاضي وردع ممتهني الاتهامات والكذب.

وفي شأن عالمية النصر، هناك من اجتزأ حوارًا مع الزميل العزيز تركي العجمة في برنامج (كورة) الذي كنت ضيفًا ثابتًا فيه أربع سنوات تقريبًا، وكان يحاورني عن موضوع (نقلته) من موقع يورو سبورت عن قضية تتكرر وتطرح في صحف برازيلية عن رسمية بطولة الأندية 2000 التي شارك بها النصر، وبأسلوب مهني حاورت رئيس تحرير يورو سبورت في هذا الشأن. وقلت في الحوار مع الزميل تركي: (أنا تابعت البطولة وأعرف تفاصيلها جيدًا) وهذا تأكيد ينفي الاتهامات التي تشير إليها أو المقطع (المبتور) الذي يتم إعادته بين فترة وأخرى بغرض الإساءة..!

* قلت في لقاء سابق إن سامي الجابر أسطورة عالمية، وماجد عبدالله أسطورة محلية، على ماذا استندت في ذلك؟

– ليس رأيًا شخصيًّا، بل أرقام ومعلومات رصدها المتخصص الزميل سلمان العنقري ونشرناها في (تقرير) بجريدة الشرق الأوسط.

* عملت كثيرًا بالصحف الورقية وتقلدت رئاسة صحيفة قووول أون لاين، تميزت وحصلت على العديد من الجوائز ما سبب توقفها؟!

– مشاكل إدارية.

* هل كانت لديك النية لإنشاء صحيفة رياضية إلكترونية مجددًا؟

– لا، أبدًا.

* كيف ترى واقع الصحف الرياضية الورقية، تقاوم التقنية، لا زال الوقت أمامها، لم ولن تتأثر؟

– وسائل التوصل ألغت أخبارها، وبقي لها التقارير والمقالات والعمل الروتيني.

* بصراحتك المعهودة.. كيف ترى واقع الإعلام الرياضي حاليًّا؟

– الفضاء يعج بالصراخ وعدم احترام الأطراف الأخرى ولا المهنة. وبعض البرامج ممتازة لكنها في الظل. والأمل كبير في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أن يحقق النقلة الاحترافية المهنية والحد من الفوضى.

* في عالم التواصل الاجتماعي تويتر، نجدك مهتمًّا بما يدور بتويتر وتعقب على الأحداث لا تصنعها إعلاميًّا كبعض الإعلاميين ألا يروق لك هذا اللون؟

– كثرة الأحداث والمناسبات تجبرك على معايشتها دون ابتذال.

* هل ترى أن مواقع التواصل الاجتماع خصوصًا تويتر؛ كونه في الأصل مدونة قصيرة ومع ثورة التقنية، قد غطت على زحام أعمدة المقالات وأصبحت نادرة القراءة من المجتمع؟

– نعم، لاسيما أن الجيل الحالي ليس له صلة بالصحافة الورقية.

* أصبح يلاحظ عليك قلة وندرة تواجدك بالبرامج التلفزيونية الرياضية بعكس سابق عهدك، هل لإدارتي الأستاذين مساعد القحطاني وتركي العجمة سبب في ذلك؟

– لا أبدًا، تركي زميل وأخ عزيز، لكن لا أعرف (مساعد القحطاني)، وإن كنت تقصد (غانم) فهو أخ وصديق. وهناك برامج في عدة قنوات طلبوني العام الماضي، لكنني كنت (حصريًّا) في برنامج المنتصف بقناة الإخبارية. وهذا العام ألبي بعض الطلبات بتقنين.

* تواجدت وحظوت بالكثير من التقدير مع عادل عصام الدين، محمد باريان، وصالح الورثان إبان رئاستهم للقناة الرياضي في أي إدارة لمست التدوير والنقلة والتميز؟

– مشكلة القناة الرياضية ليست في من يقود دفتها، بل في (بيئتها) بشكل عام وهي بحاجة إلى مدير صارم ومهني ويملك صلاحية (الغربلة) جذريًّا.

* كيف وجدت منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان؟

– كثرة التوقفات أضرت بالمنافسة، وضعف تأقلم (8 أجانب) في البداية، ولكن من المتوقع أن تبلغ الإثارة ذروتها بعد نهائيات كأس آسيا بالإمارات.

* من تتوقع بطل ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان؟

– ثلاثة أندية لديها امتيازات البطل والوصافة: الهلال والنصر والأهلي.

* فريقان تجد أنهما يستحقان الأفضلية للجولات الماضية؟

– نحن في الجولة 11، وما قبلها الهلال والتعاون.

* قراءتك لمستقبل منتخبنا في نهائيات أمم آسيا بالإمارات؟

– للأسف أن المدرب (بيتزي) لم يثبت على تشكيلة تعزز من قوة التكتيك، والضعف الهجومي يقلقنا.

* أخيرًا وأنت أحد أعضائها كيف ترى مستقبل جمعية إعلاميون بعد أن كانت ملتقى (إعلاميون) سابقًا؟

– من البداية (كملتقى) والرؤساء والأعضاء يقدمون أفضل من المؤسسات الرسمية على الصعيد الإعلامي مهنيًّا وإنسانيًّا واحترامًا للمهنة، ولذا تم اعتماد الملتقى (جمعية) أهلية بشكل رسمي، والحقيقة أن تزايد عدد الأعضاء وتحملهم المسؤولية وتحقيق أعلى درجات الشفافية وتكوين جمعية عمومية وانتخابات عمل لا مثيل له لدينا. أنا فخور جدًّا بهذا الكيان المحترم.

* مساحة أخيرة الكلمة فيها لمحبيك من قراء ومتابعي صحيفة “المواطن“؟

– أتمنى لصحيفتكم “المواطن” كل تقدم، وأن تحقق طموحاتها في عالم التقنية (إعلاميًّا)، وأن ترفع من مستوى المهنة، فالإعلام مرآة المجتمع، ومتنفسه لتطوير خدماته، ولكم وافر الشكر والتقدير.