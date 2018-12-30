Mohamed Salah يُهدد صدارة نيمار

المواطن - مروة نبيل

تألق Mohamed Salah بشكل لافت خلال مباراة ليفربول وأرسنال التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليُنافس على صدارة هدافي البريميرليج.

وقاد Mohamed Salah الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لاكتساح أرسنال بخماسية مقابل هدف، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليُحقق رقما مميزا في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى “الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن Mohamed Salah صنع وسجل في نفس المباراة للمرة العاشرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ بداية الموسم الماضي.

وأوضحت “أوبتا”، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يتفوق على Mohamed Salah في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث نجح في التسجيل والصناعة بـ11 مباراة.

ورفع Mohamed Salah رصيده 13 هدفًا، ليحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتساوي مع نجم أرسنال بيبر أوباميونج، ونجم توتنهام هاري كين، وبفارق 3 أهداف عن البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

وساهم نجم المنتخب المصري، Mohamed Salah في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي توتنهام.

يُذكر أن Mohamed Salah حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الماضي، ويأمل انتزاع اللقب هذا الموسم أيضًا.